Elas não se anulam para sobreviver. As mulheres trans exigem “existir com felicidade”

Quando era pequena, Alice Moraes rezava todas as noites antes de adormecer – e as orações terminavam sempre com o mesmo pedido. “Por favor, por favor, muda o meu corpo”, recorda a jovem brasileira, que cresceu numa família religiosa. Aos três anos, já insistia para que a sua avó a tratasse por Alice – o nome surgiu graças à icónica obra infantil de Lewis Carroll –, mas, no decorrer dos anos, não era Alice quem encontrava quando se olhava ao espelho. “Eu via as raparigas a tornarem-se mulheres na puberdade, e eu estava a crescer na puberdade oposta”, explica a jovem.