Há seis moedas para celebrar os 35 anos do Erasmus+: em qual votas?

Há seis moedas a concurso para escolher aquela que será a comemorativa dos 35 anos do Erasmus+. Votação aberta até 31 de Março.

No ano em que o Erasmus+ celebra 35 anos, há uma moeda comemorativa para assinalar a ocasião. O anúncio foi feito no Facebook do programa, que pede ajuda para escolher o melhor desenho através de votação.

Há seis desenhos a concurso, todos eles com elementos alusivos à educação: seja através de números ou de livros. Não são esquecidos os laços entre países e entre os jovens que tornam o programa possível, como é retratado numa das propostas, onde se vê três corpos abraçados.

O Erasmus+ é um programa da Comissão Europeia que “pretende remover barreiras artificiais entre os vários tipos de acções e projectos, promovendo novas ideias, atraindo novos intervenientes do mundo do trabalho e da sociedade civil, e estimulando novas formas de cooperação, para desenvolver o capital humano e social dentro e fora da Europa”, lê-se no site.

A votação está aberta até 31 de Março.