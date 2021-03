No Dia da Mulher, um tributo às que estão na linha da frente no combate à pandemia

Um ano depois de a pandemia ter abalado o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS, na sigla em inglês), mulheres do hospital East Lancashire NHS Trust contam como têm vivido — e o que tem significado — a crise provocada pela covid-19. A Reuters fotografou-as e partilhou os seus depoimentos — mesmo a tempo de as celebrar no Dia da Mulher. Desde a chef que prepara refeições que são últimos desejos à enfermeira que perdeu a mãe durante a pandemia.

No Reino Unido, há mais de quatro milhões de casos e 124 mil mortes por covid-19. Até meados de Fevereiro, 15 milhões de britânicos pertencentes a grupos de risco já tinham sido vacinados. E Boris Johnson comprometeu-se a vacinar todos os adultos até final de Julho. Os profissionais de saúde já começam "a ver a luz ao fundo do túnel". Mas Maxine Sharples, paramédica de 36 anos, assegura: "Fomos ao inferno e voltamos. Todos os membros do NHS."

Por cá, também o fotojornalista do PÚBLICO Adriano Miranda fez "uma radiografia às formigas" e retratou aqueles que, diariamente, trabalharam para salvar vidas. São profissionais de saúde do Hospital São João, no Porto, e do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, em Aveiro. Vale a pena rever.