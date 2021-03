100 anos do PCP

O PCP faz 100 anos. Desta longa vida muitos relevarão o presente em detrimento do passado, outros darão mais relevo às dissensões do que há grande unidade que desde sempre foi dominante, outros ainda intencionalmente calarão para que tal nome não seja falado porque só o seu nome os aterroriza, temendo a perda das regalias de que é beneficiário em resultado da exploração do povo. Neste momento o que mais importa é dar os parabéns a um partido que durante cem anos esteve sempre ao lado da verdadeira democracia, da verdadeira liberdade, que é a democracia daqueles que ao longo dos tempos não tiveram voz, nem liberdade para decidir sobre os seus interesses mais profundos: o direito ao trabalho e o direito a livremente decidir da sua vida. Durante cem anos manteve-se firme na defesa destes princípios, ligado aos trabalhadores e ao povo e só por isso foi possível resistir a todas as investidas de burguesia nos seus diversos papéis: ditadura salazarista e democracia burguesa.

Mário Pires Miguel, Reboleira

Centenário

O PCP comemora 100 anos de vida. Recordar José Gregório, Bento Gonçalves, Álvaro Cunhal, Georgete Ferreira, Carolina Loff, Sofia Ferreira e tantos outros abnegados marxistas-leninistas, não invalida que se evoque Zita Seabra e Barros Moura, expulsos do partido. Afinal, eles também contribuíram com a sua luta para a grandeza do partido do proletariado. O PCP não pode estar orgulhoso da sua diminuta força eleitoral, passados 46 anos do 25 de Abril, mas hasteia a bandeira de um invejável património. Convém lembrar que nas legislativas de 1983, o PCP obteve 18%, correspondendo a 1.031.609 votos. ”Até amanhã, camaradas”.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Foi você que pediu uma freguesia?

Leio atónito que alterações legislativas permitirão criar cerca de 600 novas freguesias, um aumento de cerca de 20% face ao número actual. Vejo anunciado que, em termos de população, será necessário um mínimo de 900 habitantes, 300 no interior, quando a média global do país está acima de 3000. Realmente, depois da racionalização dos tempos da troika, parece confirmar-se que, por cá, reformas a sério apenas sob severa tutela e que à primeira oportunidade os velhos reflexos regressam, mais teimosos do que um boneco “sempre-em-pé”, que, não importa o que lhe façam, retoma sempre à posição inicial. Com uma população que não aumenta, com o desaparecimento da necessidade da presença física nas instituições públicas para cada vez mais interacções, parece-me até que se deveria pensar e avançar ao nível dos concelhos e não recuar nas freguesias.

Carlos J F Sampaio, Esposende

Editorial “Burguesia do teletrabalho”

Escrevo acerca do editorial “Burguesia do teletrabalho” do passado 1 de Março. Ao fim de quase 10 anos da crise da dívida, a carga fiscal continua em máximos, apesar do discurso oficial de que a austeridade foi revertida (basta verificar os indicadores da OCDE). Quem trabalha no sector privado foi quem menos sentiu o alívio. São estes que se indignam pela dualidade de regalias entre os trabalhadores do Estado e do privado. São estes os que se indignam sempre que o Estado nacionaliza os prejuízos de várias empresas demasiado grandes para falir. São também estes quem alimenta os novos partidos da extrema-direita, que prometem menos impostos e menos Estado. Como não resolvemos o problema da crise da dívida, agora com a pandemia temos dois problemas. Se tivéssemos reduzido a dívida a 60% do PIB, seria muito mais fácil ajudar os que agora estão impedidos de trabalhar. Sobrecarregar esta pobre classe média pode trazer consequências sociais e políticas inesperadas.

António Pacheco, Maia

Energia e Justiça

O nosso país sempre foi dependente em termos energéticos, importando combustíveis fósseis das mais variadas origens, o que obrigou à construção de infra-estruturas fabris que pudessem fornecer energia, com todos os custos inerentes à sua produção e distribuição, pelo mercado habitacional e empresarial.

Os novos tempos que vivemos obrigam a repensar a nossa forma de viver, onde se afigura como urgente a implementação de novos hábitos como forma de tentarmos inverter os efeitos do consumo desenfreado de energia, o qual tem os seus efeitos na degradação do meio ambiente, e onde os processos de desenvolvimento de energia mais amiga do ambiente são pouco transparentes.

Envolta em polémica, a construção de uma central de hidrogénio pode ser uma solução apontada por alguns para substituir as centrais a carvão e a queima de combustíveis fósseis, mas perante as suspeitas vindas a público que dão conta de favorecimento e corrupção é bem possível que este seja mais um caso a entupir os tribunais.

Américo Lourenço, Sines