EU4Health: por mais e melhor saúde para todos

Terminadas as negociações entre a Comissão Europeia, Conselho e Parlamento, esta semana iremos aprovar um programa centrado em duas premissas fundamentais que garantirão que não repetiremos os erros do passado e que tenhamos um futuro sustentável: um programa europeu para a saúde centrado em saúde em todas as políticas e Uma só saúde.

Este programa irá dar resposta aos principais desafios para a saúde, em matérias de doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis, financiando os programas de saúde voltados para os fatores de risco modificáveis que contribuem para uma importante carga de doença na UE, e terá uma abordagem focada na promoção da saúde e nas diferentes vertentes da prevenção da doença.

O EU4Health irá capacitar a resposta em saúde da União Europeia, para que exista uma redução das desigualdades em saúde e se garanta a acessibilidade universal aos cuidados de saúde, não deixando ninguém para trás.

As lições são para ser aprendidas, e apesar de a prestação de cuidados de saúde ser da competência de cada Estado-Membro, a saúde da União Europeia não pode ser vista de forma descoordenada. Este programa contribuirá para uma maior harmonização e coordenação da UE na resposta a ameaças e crises em saúde.

A evidência científica diz-nos que, por cada euro investido em intervenções de saúde pública, o retorno a longo prazo é de 14 vezes mais, a esperança é de que grande parte destes euros sejam multiplicados por 14.

Um programa, 5,1 mil milhões… Por mais e melhor saúde em toda a UE e para todos!