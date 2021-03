Comerciantes de Lisboa terão app para venda de produtos online

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou esta segunda-feira que os produtores locais e pequenos comerciantes do concelho terão acesso a uma plataforma online para venda dos seus produtos.

De acordo com a nota emitida pela autarquia, a iniciativa surge no âmbito do programa “Lisboa Protege” e nasce de uma parceria da câmara com os CTT e a União de Associações do Comércio e Serviços de Lisboa (UACS).

O objectivo desta iniciativa passa pelo “acelerar da transformação digital do comércio local durante o período da pandemia”.

A iniciativa resulta da disponibilização da aplicação móvel dos CTT, “CTT Comércio Local”, com apoio aos comerciantes assegurado pela CML e apoio de intermediação e contacto com os lojistas da UACS.

Deste modo, “os produtores locais e pequenos comerciantes, que tradicionalmente têm apenas actividade comercial física, passam a ter acesso a uma plataforma electrónica onde podem vender os seus produtos, bem como a uma solução simples para os fazer chegar aos consumidores finais”, explica a autarquia.

O lançamento da aplicação já é oficial e segundo o município, os comerciantes terão acesso à plataforma nos próximos dias. Na próxima quinta-feira, dia 11 de Março, será ainda realizada uma webinar de formação “para explicar o processo de adesão e funcionamento aos comerciantes”.

Miguel Gaspar, vereador da Economia e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa, mostra-se agradado com a iniciativa e afirma, citado em comunicado, que “esta parceria é mais uma forma de ajudar o tecido comercial da cidade e aumentar a sua resiliência à crise. Permite criar um novo canal para os clientes poderem continuar a comprar nas suas lojas preferidas, e receberem as suas compras em casa, em segurança”.

Para João Sousa, administrador dos CTT, “este serviço ajuda a promover a sustentabilidade do tecido empresarial nacional, em linha com a missão de apoiar a transição digital das empresas e produtores”.

Já Lourdes Fonseca, presidente da direcção da UACS, afirma que esta é “uma solução vital para o nosso sector que tão afectado foi precisamente por não estar ainda preparado para o comércio digital”.

O processo de funcionamento da aplicação aparenta ser simples. A solução é fornecida às autarquias e associações empresariais, que por sua vez a disponibilizam aos comerciantes e produtores locais, que passam a ter os produtos das suas lojas disponíveis nesta aplicação. O consumidor poderá, através de um dispositivo móvel, ver que comerciantes e produtores da região estão presentes na aplicação, entrar em cada uma das lojas, efectuar as compras e pagar através de MB Way, cartão de crédito ou cartão de débito.

Depois de no passado dia 1 de Março se terem iniciado as candidaturas aos novos apoios do “Lisboa Protege”, programa de apoio ao comércio, restauração e actividades culturais e artísticas de Lisboa, esta parceria vem dar mais uma ajuda ao comércio local da capital.

Texto editado por Ana Fernandes