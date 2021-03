Reacções à entrevista de Harry e Meghan a Oprah Winfrey

A imprensa britânica foi a primeira a reagir com alguns colunistas a serem muito críticos às declarações feitas. A Reuters reuniu algumas reacções, de um lado e do outro do Atlântico.

O príncipe Harry e a mulher Meghan deram a sua primeira grande entrevista na televisão norte-americana, no domingo à noite, à produtora e apresentadora Oprah Winfrey, desde que pediram para se afastar da família real britânica há um ano.

A imprensa britânica foi a primeira a reagir com alguns colunistas a serem muito críticos às declarações feitas. Eis um apanhado de algumas reacções:

Palácio de Buckingham

Não se espera que tenha uma reacção imediata à entrevista.

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico

“Obviamente, é um assunto para o palácio”, respondeu o porta-voz do primeiro-ninostro do Reino Unido quando questionado sobre a entrevista, nomeadamente sobre a questão de alguém da família real ter mostrado preocupações sobre o quão escura a pele do filho do casal poderia ser. O primeiro-ministro disse anteriormente que não havia lugar para o racismo no país e disse-o em “várias ocasiões”, acrescentou o mesmo porta-voz, afirmando que não assistiu à entrevista.

Republic- organização de defesa da abolição da monarquia

“A monarquia acaba de ser atingida pela sua pior crise desde a abdicação em 1936. Seja pelo bem da Grã-Bretanha ou da realeza mais jovem, esta instituição podre precisa ser fechada.”

Manchete do jornal britânico Daily Mail

“Meghan acusa o Palácio de racismo”

Manchete do jornal britânico Daily Mirror

“Eles perguntaram quão escura seria a cor da pele de Archie”

Serena Williams, tenista norte-americana

“Meghan Markle, minha amiga altruísta, vive a sua vida - e lidera pelo exemplo - com empatia e compaixão. Ensina-me todos os dias o que significa ser verdadeiramente nobre. As suas palavras ilustram a dor e a crueldade que ela experimentou.”

Amanda Gorman, poeta norte-americana

“Meghan foi a maior oportunidade da Coroa para a mudança, regeneração e reconciliação numa nova era. Eles [a família real] não maltrataram apenas a sua luz, mas perderam-na.”

Bernice King, filha de Martin Luther King Jr.

“A realeza não é um escudo contra a devastação e o desespero do racismo.”

Nina Parker, correspondente do site norte-americano E! News

“Sabe por que razão as mulheres negras acreditam em Meghan? Porque sabemos exactamente como são as micro agressões. E como elas lentamente nos deixam loucas.”

Brittany Packnett Cunningham, activista negra e autora de um podcast sobre política americana

“A diferença de tratamento entre Meghan e Kate é um dos exemplos mais claros do misogynoir [termo que define a misoginia contra as mulheres negras] em jogo e é um lembrete de que se eles podem fazer isso com uma duquesa, que é o que acontece com as mulheres negras todos os dias.”

Billie Jean King, ex-tenista norte-americana

“Entre as revelações da entrevista de Meghan e Harry está a luta de Meghan com a saúde mental. Esperançosamente, a sua honestidade levará a mais aceitação e mais ajuda para aqueles que precisam.”

George Takei, actor conhecido por papel na saga Star Treck

“Talvez devessem apenas fazer de Oprah rainha e fechar a loja.”

Piers Morgan, jornalista e apresentador britânico

“Esta entrevista é uma traição absolutamente vergonhosa à rainha e à família real. Esperava todo esse absurdo egoísta e destrutivo de Meghan Markle, mas é vergonhoso para Harry deixá-la derrubar assim a sua família e a monarquia.”

Tina Brown, jornalista e comentadora britânica na CBS

Classifica a entrevista de “criptonite. Esta é uma granada de mão”, acrescentando: “São extraordinárias as semelhanças com Diana”.

Michelle Tauber, editora da britânica People Magazine

“É realmente um pequeno terramoto ouvir um membro da família real dizer que a própria se sentiu em crise.”

Dan Wooton , ex-correspondente do jor nal britânico Sun

“Meghan acaba de declarar guerra à família real, ao dizer a Oprah: “Eles estavam dispostos a mentir para proteger outros membros da família.”

Saeed Jones, escritor e poeta norte-americano

“Eles quase mataram esta mulher. Estou tão feliz por Meghan e Harry terem aquele bebé e terem deixado tudo para trás.”

Ana Navarro-Cardenas, co-apresentadora do talk show The View

“Não havia tanto chá inglês derramado na América desde o Boston Tea Party”, numa referência ao protesto dos colonos britânicos contra a Coroa, em 1773 e que foi um gatilho para a independência e criação dos EUA.

Abby D. Philip, correspondente da CNN

“Isto é de partir o coração.”