Viajar é para meninas

O Dia Internacional da Mulher pede um episódio especial. Fizemos uma série de sondagens no Instagram da Gap Year Portugal e, através das opiniões que daí resultaram, fomos falar com viajantes experientes na arte de ser mulher à descoberta do mundo.

É seguro para uma mulher viajar sozinha? É perigoso para uma mulher andar à boleia? Há sítios perigosos demais para uma mulher andar sozinha? E vantagens, existem quando se viaja sozinha? Nós perguntámos e vocês responderam. Ainda existem muitos medos e estereótipos quanto a este tópico mas, neste episódio, levantamos o véu sobre todas estas temáticas.

Onze mulheres partilharam as suas histórias, boas e menos boas, deixaram dicas e, acima de tudo, um apelo colectivo: prepara-te, sim, mas nunca deixes de ir!

Um feliz Dia da Mulher a todas as pessoas que nos ouvem. Continuamos a trabalhar todos os dias para tornar o gap year numa possibilidade para todos os jovens em Portugal e, com esta missão, tornar o mundo mais global, empático e seguro. Se conheces alguém que precisa de ouvir este episódio ou se tu adoraste ouvir estas dicas, partilha nas redes sociais e grupos de WhatsApp. Obrigada por estares desse lado!

Por fim, se o trabalho da Associação já te ajudou de alguma forma, pedimos-te que consideres ajudar-nos de volta. Ao fazeres parte da Comunidade Gap Year, estarás a contribuir para que estejamos mais próximos de concretizar a nossa missão, ajudando à nossa sustentabilidade financeira: http://gapyear.pt/comunidade.

