Porto e Norte cria roteiros inspirados em “mulheres marcantes”: de Maria da Fonte a Agustina e Ferreirinha

“São mulheres que deixaram uma marca muito forte na região e no país”. Para assinalar o Dia Internacional da Mulher são lançados novos roteiros. Sophia, Carmen Miranda, Ilse Losa, Carolina Michaelis, Aurélia de Sousa ou até D. Teresa também estão entre as “guias”.

“Dezenas de mulheres que marcaram a Região Norte pelo seu legado cívico, cultural ou social” estão na génese dos novos roteiros do Turismo do Porto e Norte. São destacadas oito figuras de renome, mas há “muitas outras” cujas vidas e obras inspiram os passeios pelo Grande Porto, Trás-os-Montes, Minho e Alto Douro.

“São mulheres que deixaram uma marca muito forte na região e no país. A sua obra está agora eternizada em museus, bibliotecas ou esculturas dignas de serem visitadas e que são um trunfo turístico do nosso destino”, diz Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte, na apresentação do projecto. “Estas grandes mulheres ajudam a contar um pouco da história e da identidade tão ricas da nossa região”, sublinha.

Foto Agustina adriano miranda

As rotas vão por “localidades, monumentos, museus ou património que de uma qualquer forma se identificam com essas inspiradoras figuras femininas”, anuncia a região de Turismo, sendo o lançamento marcado para esta segunda-feira (deverão ficar disponíveis pelas 18h) como forma de celebrar o Dia Internacional da Mulher. “É também uma forma de homenagear todas as mulheres, levando os turistas a conhecer a vida e obra” destas figuras que “marcaram uma época e/ou tiveram um papel relevante na sociedade”.

Aurélia de Sousa, Agustina Bessa Luís, Antónia Ferreira (Ferrerinha), Maria da Fonte, Carmen Miranda, D. Teresa, Carolina Michaelis, Ilse Losa ou Sophia de Mello Breyner Andresen estão entre os nomes destacados, sendo estes criados em colaboração de Joel Cleto, “um dos maiores conhecedores da história da região”. Entre a “literatura, a economia, a indústria têxtil, a música” e muito mais, há figuras marcantes “que se distinguiram numa determinada época, ou protagonizaram algum acontecimento que se perpetua no tempo”.

Foto Sophia de Mello Breyner Andresen ADRIANO MIRANDA

Como exemplos: podemos seguir os passos da icónica Ferreirinha por entre a beleza da paisagem de vinhedos do Alto Douro Vinhateiro; reviver os dias de Maria da Fonte no Minho; em Trás-os-Montes recordar a figura mítica da Vénus de Vidago, que está exposta no Museu de Chaves e “é a prova da romanização da região"; pelo Porto evocar Sophia ou Aurélia de Sousa.

Os roteiros ficarão acessíveis nos canais digitais do Turismo do Porto e Norte, entre o site, Instagram e Facebook.