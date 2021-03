Caminito del Rey reabre a passeios vertiginosos e já tem entradas à venda

Depois de uma temporada encerrado, de modo a cumprir as restrições impostas pelas autoridades espanholas face à pandemia, o Caminito del Rey, que se ergue nas alturas sobre o Desfiladeiro do Gaitanes, prepara-se para reabrir os seus troços aos visitantes. A reabertura está marcada para 12 de Março e a primeira leva de entradas, até à Páscoa, já está disponível.

Localizado na província de Málaga, outrora célebre como “o caminho mais perigoso do mundo”, foi reaberto há seis anos, depois de obras que asseguraram a total segurança. Nasceu assim uma atracção turística global, já uma das maiores atracções da província.

Recentemente, foi declarado um dos “trilhos mais bonitos de Espanha” e, entretanto, avança no plano de candidatar-se a Património Mundial pela UNESCO.

Foto REUTERS/Jon Nazca

Agora, está de volta aos passeios: abrirá às sextas, sábados e domingos, com excepção da Semana Santa, altura em que estará aberto todos os dias.

Segundo a gestão do “monumento”, já estão disponíveis online entradas até 4 de Abril, sendo que “em todas as datas se oferecerá a possibilidade de mudar a data ou ser reembolsado na íntegra do custo do bilhete”, desde que “sejam reactivadas as restrições de mobilidade pelas autoridades”.

O ex-"caminho mais perigoso do mundo"

Foi durante muito tempo chamado de “o mais perigoso” dos caminhos para os visitantes que se aventuravam nos seus trilhos, na altura ainda sem a actual segurança. Chegou a ser encerrado, antes da modernização, após a morte de quatro pessoas. Obra dos inícios do séc. XX, nascida para interligar duas barragens em construção, o Caminito, reaberto como novo em 2015, cruza 7,7km de percurso que incluem passadiços na rocha e uma célebre ponte suspensa ​a cerca de 105 metros de altura – uma espécie de “clímax” que é “como caminhar no céu a olhar a Terra”, escrevia José Augusto Moreira na Fugas​.

Até à pandemia, contava em redor de 300 mil visitantes por ano, com as reservas (com ou sem guia) a esgotarem rapidamente – estas abrem a cada temporada e é preciso ter em conta que o trajecto pode encerrar por questões climatéricas e/ou de segurança. Actualmente, está também garantida a aplicação de protocolo de segurança anti-Covid-19, tanto em termos de higienização como de distância social.

Localizado no Sítio Natural do Desfiladeiro dos Gaitanes, cruzando os concelhos de Álora, Ardales e Antequera na provícincia de Málaga, situa-se sobre o rio Guadalhorce.