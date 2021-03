Preço das casas subiu 2,6% durante um ano de pandemia

Entre Fevereiro de 2020 e Fevereiro de 2021, a variação do preço das casas foi de 2,6%. No ano anterior, o aumento homólogo foi de 17,6%.

O preço de venda das casas em Portugal Continental cresceu 2,6% entre Fevereiro de 2020 e Fevereiro de 2021, período que assinala um ano de pandemia. A taxa de variação homóloga é apurada no âmbito do Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário, um indicador que acompanha a evolução dos preços de transacção da habitação e que tem vindo a ser apurado desde 2007.

De acordo com os dados divulgados por esta empresa especializada em estatística do sector imobiliário, a pandemia de covid-19 veio impor um ciclo de estabilização mensal observado ao longo do ano, uma vez que as variações em cadeia dos preços da habitação não foram além de 1%.

“Em Fevereiro de 2021, os preços voltaram a exibir um comportamento consistente com esta tendência, apurando-se uma variação mensal de 0,3% face ao mês anterior”, lê-se na informação disponibilizada pela empresa.

Este ciclo de estabilização veio trazer uma travagem abrupta ao ritmo de crescimento de preços que se registava até Fevereiro de 2020. Isto porque a variação homóloga de 2,6% registada em Fevereiro deste ano contrasta com os 17,6% de variação positiva que foram observados em Fevereiro do ano passado.

Já as variações negativas em cadeia têm sido pouco frequentes. Uma análise a toda a série deste índice permite encontrar algumas variações negativas, mas muito residuais, de -0,3%, em Junho de 2016, de -0,1% em Dezembro de 2018 e de -0,2% em Julho de 2020. Em Setembro de 2020, observou-se a variação negativa mais expressiva, de -2,1%, mas que não se voltou a repetir.