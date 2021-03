Sérgio Conceição pronto para Juventus na máxima força

Com Pepe, Corona e Grujic em dúvida, o treinador do FC Porto adverte para o peso de um adversário que fez descansar o melhor do mundo e recuperou alguns dos jogadores mais importantes para atacar os quartos-de-final da Liga dos Campeões.

O FC Porto decide esta terça-feira, em Turim, a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões frente a uma Juventus que precisa de recuperar de uma desvantagem de 2-1 do duelo do Dragão. No lançamento do jogo, Sérgio Conceição comparou orçamentos e o desgaste dos “dragões”, mostrando-se apreensivo relativamente a Pepe, Corona e Grujic, trio em dúvida, contrastando com o momento do adversário italiano, que “poupou o melhor jogador do mundo” e bateu a Lazio por 3-1.

O treinador portista abordou com pragmatismo o desafio que espera o campeão português, mas não resistiu, já no final da conferência, a recordar o primeiro jogo que disputou em Itália, precisamente ao serviço da Lazio, que venceu a Supertaça em Turim, por 1-2, frente à Juventus de Peruzzi, Deschamps, Zidane, Davids, Pippo Inzaghi, Del Piero e Dimas, em 1998, no jogo de estreia de Conceição.

“Itália é um país importante para mim, mas não passa disso. Curiosamente, estreei-me frente à Juventus, na Supertaça, com uma vitória por 2-1…”, recordou, à espera da pergunta sacramental.

“Marquei o segundo golo… Estava ‘doidinho’ que me perguntassem, mas não queria ser eu a falar no assunto”, brincou Conceição, que garantiu essa importante conquista com um golo aos 90+3’, depois de Nedved ter dado vantagem à Lazio e de Del Piero, de penálti (87’), ter igualado.

Agora, 23 anos volvidos – Conceição tinha 24 anos – o treinador do FC Porto poderá usar algumas as lições que extraiu dessa experiência para tentar equilibrar os pratos da balança milionária da Juventus, que precisa de vencer apenas por 1-0 para selar a passagem aos quartos-de-final, forçando os “azuis e brancos” a marcarem um golo para triplicarem o esforço exigido à equipa de Pirlo.

Para tanto, o FC Porto terá de olhar para a Juventus “da mesma forma” que encarou o Gil Vicente, sem ignorar que lhe será exigido um nível bem superior de esforço e sacrifício. Basta ouvir as repetidas referências de Sérgio Conceição à sobrecarga de jogos, mesmo que não goste que entendam as substituições de Pepe e Corona, em Barcelos, como gestão para Turim:

“O Pepe e o Corona estavam condicionados e não podiam regressar para a segunda parte. A ganhar pela margem mínima ao intervalo, nunca arriscaria tirar dois jogadores que estavam a ser importantes… a pensar noutro jogo. Corria o risco de perder esse e o próximo”, esclarece, sublinhando o cenário de incerteza em relação a um trio.

“Alguns jogadores são uma grande incógnita, por questões físicas. O Mbemba treinou-se e deu indicações positivas, pelo que está disponível. O pepe e o Corona são uma dúvida grande até perto da hora do jogo. E o Grujic, que se magoou no pé, terá que aguardar para ver a evolução”, adianta o treinador portista, reafirmando que os jogadores em causa “estão mesmo em dúvida”, não havendo razões para fazer bluff no futebol actual.

Conceição espera “fazer um jogo competente e qualificarmo-nos, sabendo do poderio da Juventus, que recuperou alguns jogadores importantes, como o Cuadrado, o Chiellini, o Bonucci e o Arthur, que custou mais de 70 milhões…”, recordou, mencionando o investimento do FC Porto em contratações na última época, inferior ao valor despendido pela Juventus num só activo.

Mas Conceição sublinhou ainda a obsessão da Vecchia Signora em relação à Champions.

“Esta equipa esteve recentemente em grandes finais, investiu muito para tentar ganhar a Liga dos Campeões. Temos essa noção. Mas vamos fazer um jogo à nossa imagem e tentar ganhar. Vamos com tudo, com essa força do FC Porto para conseguir a qualificação”, assume, mesmo que do lado oposto esteja um oponente de peso.

“A força da Juventus é isto: deixar o melhor jogador do mundo de fora e ganhar por 3-1 à Lazio, que é uma equipa de Liga dos Campeões em termos de qualidade. Temos que estar preparados para uma Juventus na máxima força, com os jogadores mais importantes - ou com mais minutos – de regresso e… frescos. Temos de demonstrar que somos um clube histórico, com força e capazes de passar esta eliminatória”.