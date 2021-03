Renato Sanches denuncia ataque racista na Córsega

Renato Sanches, internacional português do Lille, líder da Liga francesa, revelou ter sido alvo de ataque racista durante o jogo dos 16 avos-de-final da Taça de França, este fim-de-semana, na Córsega, na vitória (1-3) sobre o Ajaccio, dos escalões inferiores.

Apesar de o encontro ter sido realizado sem público nas bancadas devido às restrições impostas pela covid-19, alguns adeptos locais conseguiram entrar no estádio, saltando um muro e tendo dirigido insultos ao jogador português, que relatou o sucedido no Instagram.

Renato Sanches postou uma foto com a legenda a sublinhar a vitória, a assistência para o golo de Xeka (0-2) e um comentário a dizer que continuará a rir-se em resposta aos comentários racistas, como o “vai apanhar algodão!” que lhe foi “sugerido”.

A frase é uma alusão à escravatura que vigorou entre os séculos XV e XIX e às plantações de algodão em que era usada a mão-de-obra dos escravos negros.

O extremo argelino Adam Ounas revelou, igualmente, ter sido atacado nas redes sociais após ter marcado um golo e feito uma assistência no Crotone-Torino (4-2), no domingo, da Serie A italiana. Ounas exibiu imagens das mensagens recebidas no Instagram, onde o apelidaram de “macaco” e mandaram de volta a África.

Tuanzebe, Marcus Rashford e Anthony Martial, do Manchester United, Reece James, do Chelsea, Eddie Nketiah, do Arsenal, Romaine Sawyers, do West Bromwich Albion, e Alex Jankewitz, do Southampton, foram recentemente vítimas de ataques racistas por parte de adeptos nas redes sociais.