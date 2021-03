Recorde de topo para Novak Djokovic

Sérvio já soma 311 semanas no topo do ranking mundial de ténis. Roger Federer regressa à competição no Qatar.

São muitos os que acreditam que Novak Djokovic vai ultrapassar o máximo de títulos do Grand Slam, 20, detido por Roger Federer e Rafael Nadal. Até lá, o sérvio vai batendo outros recordes e, nesta segunda-feira, tornou-se no tenista que passou mais tempo no topo do ranking mundial: 311 semanas. A consistência ao mais alto nível, provada há 15 dias com a conquista do 18.º Grand Slam, na Austrália, permitiu a Djokovic ultrapassar Federer nos registos da classificação criada pela ATP, em 1973.

“É mesmo entusiasmante estar lado a lado com lendas e gigantes deste desporto. Saber que mereci o meu lugar após seguir o meu sonho de infância é uma bonita confirmação de que, quando se faz as coisas com amor e paixão, tudo é possível”, afirmou o jogador que chegou ao primeiro lugar do ranking em 4 de Julho de 2011 e foi líder durante cinco períodos distintos — o recorde de permanência consecutiva no topo da tabela ainda pertence a Federer: 237 semanas.

João Sousa mantém-se como líder do contingente português no ranking mundial, ocupando o 100.º lugar. Em destaque está Frederico Silva, que subiu seis posições para alcançar o 173.º posto, a sua melhor classificação de sempre.

Sousa continua à procura da primeira vitória num quadro final do circuito principal desde Outubro de 2019 e está, esta semana, em Santiago do Chile, onde irá defrontar um adversário do qualifying, o peruano Juan Pablo Varillas (171.º).

The record is broken!@DjokerNole now holds the record for most weeks at No. 1 in the @fedex ATP Rankings ?? #Novak311 pic.twitter.com/stV5Hnghdm — ATP Tour (@atptour) March 8, 2021

Pedro Sousa (110.º) já se estreou no ATP 250 chileno e venceu o argentino Leonardo Mayer (146.º), por 6-2, 6-4, num encontro em que não enfrentou qualquer break-point. Na segunda ronda, o lisboeta enfrenta o quarto tenista mais cotado da prova, o sérvio Laslo Djere (57.º). Os dois Sousa jogam juntos na variante de pares.

Em Doha, decorre o Qatar ExxonMobil Open, onde a grande atracção é Roger Federer, regressado ao circuito, após uma ausência de 13 meses e uma lesão no joelho que o obrigou a duas cirurgias. O suíço, que admitiu estar muito contente por voltar a competir, embora com as “expectativas muito baixas”, vai ter como primeiro adversário o vencedor do duelo entre Daniel Evans (28.º) e Jérémy Chardy (54.º).