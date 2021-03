Milton Mendes deixa comando técnico do Marítimo: “Momento de pensar no todo”

Milton Mendes já não é treinador do Marítimo. O técnico brasileiro abandona o clube depois da derrota com o Moreirense, no domingo, e sublinha que “este é o momento de pensar no todo”.

“Estou de saída. Fui lá me despedir dos jogadores e ouvi coisas espectaculares, porém, o momento é de pensar no todo e, o todo, é o Marítimo”, explicou Milton Mendes, que, apesar de não ter orientado o treino vespertino, subiu ao relvado para se despedir do plantel.

O treinador brasileiro confirmou o fim da ligação aos insulares à saída da reunião com o presidente maritimista, Carlos Pereira, mas frisou que a equipa queria que ficasse e isso é o que “mais dói no coração”, admitindo que “já era para ter saído no jogo com o Tondela”.

Quando questionado sobre o que falhou, o técnico, que já orientou equipas brasileiras como o Vasco da Gama, o Sport Recife ou o Atlético Paranaense, assume que é “difícil falar”, porque “estava tudo a ir muito bem”, apontando a eliminação da Taça de Portugal diante do Estoril, no prolongamento (3-1), e a “saída de alguns jogadores” como factores que proporcionaram a fase negativa que o clube madeirense atravessa.

O treinador, que deixou o cargo após a derrota caseira no domingo diante do Moreirense (2-0), acredita que uma “nova voz” pode voltar a “catapultar” o conjunto madeirense, que ocupa actualmente a última posição da Liga, após oito jogos consecutivos sem vencer.