Jogadoras de futebol duplicam, mas podiam ser muitas mais

Estudo do recém-criado Portugal Football Observatory aponta caminhos para o aumento do número de praticantes, que cresceu 334% no escalão de sub-15. O clube GD da Ilha, de Pombal, é um (bom) exemplo.

No Verão de 2019, o Grupo Desportivo (GD) da Ilha, uma freguesia do concelho de Pombal, decidiu avançar com um projecto de futebol feminino. A pressão veio de fora, de um conjunto de jovens de várias idades, que procuravam um clube para praticar a modalidade, numa região onde a oferta era escassa ou nula. A pandemia de covid-19 não desmobilizou as atletas e esta temporada a colectividade estreou uma equipa sénior para dar seguimento aos escalões de formação. No total, conta com quase 50 futebolistas federadas, com tendência para crescer, muitos apoios de patrocinadores e desperta a atenção de outros clubes.