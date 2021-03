Cristiano Ronaldo muda sede da principal empresa para Portugal

CR7 Lifestyle Unipessoal, com capital social de 16 milhões de euros, passa estar registada em Lisboa.

A principal empresa do universo de negócio de Cristiano Ronaldo, a CRS Holding, viu a sua sede ser transferida do Luxemburgo para Portugal no ano passado. A notícia foi avançada nesta segunda-feira pelo Correio da Manhã, que dá conta de que a firma passou a designar-se CR7 Lifestyle Unipessoal.

“Fica decidido transferir a sede social estatutária, a sede de direcção efectiva e a administração central da sociedade do nº 92, rue de Bonnevoi, Luxemburgo, para a Av. Engenheiro Duarte Pacheco, Torre II, 8º andar, sala 10, concelho de Lisboa, Portugal”, pode ler-se na acta da CRS Holding depositada na Conservatória do Registo Comercial.

Esta operação, finalizada em Junho de 2020, faz com que a CR7 Lifestyle Unipessoal passe a pagar impostos em Portugal. Esta empresa, que tem um capital social superior a 16 milhões de euros, detido a 100% por Cristiano Ronaldo, opera em diferentes áreas, que vão desde o imobiliário à exploração de direitos de imagem ou gestão de activos e participações noutras empresas.

O avançado da Juventus tem mais cinco sociedades activas em Portugal: a Category Challenge, a Ponta de Lança – Sociedade Imobiliária, a Sessenta e Cinco Lote e a Mussura – Gestão de Espaços e Eventos.

O PÚBLICO contactou a Gestifute, agência que representa o jogador português, para apurar mais detalhes sobre o tema e aguarda uma resposta.