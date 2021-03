Abel Ferreira descansa uns dias em Portugal depois de conquistar Taça do Brasil

A época memorável que Abel Ferreira está a protagonizar aos comandos do Palmeiras teve na conquista da Taça do Brasil o mais recente capítulo. E, depois de arrecadado este troféu, o treinador português vai regressar a casa por uns dias, para recuperar forças.

Depois do triunfo por 1-0 na primeira mão da final, em Porto Alegre, o Palmeiras voltou a impor-se sobre o Grémio, desta vez com golos de Wesley, aos 53 minutos, e de Gabriel Menino, aos 84. Um resultado que lhe permitiu alcançar pela quarta vez a conquista da Taça do Brasil, que tinha erguido pela última vez em 2015.

Após esta vitória, Abel Ferreira revelou que haverá folgas para o plantel e para o staff do Palmeiras nos próximos tempos e que ele próprio deverá falhar alguns jogos dos Paulistão. Isto porque viajará até Portugal por uns dias.

“Tenho que ir [a Portugal]. Não há outra forma. Acho que é merecido. A nossa equipa técnica vai dividir-se. O interesse do clube vai estar sempre acima dos individuais, mas temos que fazer aqui alternadamente uma pausa. Peço desculpas se não me virem no banco em algum momento, mas os jogadores sabem que estarei presente todos os dias. Mas tenho que atravessar o Atlântico, carregar energias e voltar outra vez”, confessou o treinador português.

A Taça do Brasil foi o segundo grande troféu relativo a 2020 conquistado pelo Palmeiras , depois da vitória na final da Taça Libertadores, a mais importante prova sul-americana de clubes, sobre o Santos (1-0).