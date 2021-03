Segunda, na TV: histórias de mulheres, O Caso DeLorean e Brooklyn Nine-Nine

CINEMA

O Caso DeLorean

TVCine Top, 16h30

Realizado por Nick Hamm, segue a ascensão e queda do engenheiro mecânico norte-americano John DeLorean, responsável pelo icónico DeLorean DMC-12, o carro que se tornou famoso na trilogia Regresso ao Futuro, de Robert Zemeckis. Numa tentativa de salvar a DeLorean Motor Company, o seu fundador deixa-se envolver em tráfico de cocaína proveniente da Colômbia no valor de vários milhões de dólares. Mas é denunciado pelo amigo Jim Hoffman, um traficante com um longo cadastro criminal, que se tornou informador do FBI. A encarnar as personagens estão Lee Pace, Jason Sudeikis, Corey Stoll, Judy Greer, Isabel Arraiza, Michael Cudlitz e Erin Moriarty.

A Duquesa

Nos Studios, 21h15

Inglaterra, fim do século XVIII. Georgiana, duquesa de Devonshire, aceita contrariada uma relação a três com a amante do marido, Bess, que é também a sua melhor amiga. Insatisfeita, acaba por se dedicar à vida pública, fazendo campanha pelo partido liberal e lutando pelos direitos das mulheres. Assim conhecerá Charles Grey, o futuro primeiro-ministro. Saul Dibb dirige este drama biográfico e histórico, com guarda-roupa oscarizado, em que os papéis principais estão entregues a Keira Knightley e Ralph Fiennes.

Bárbara

RTP2, 22h57

República Democrática Alemã, 1980. Barbara (Nina Hoss), médica a trabalhar em Berlim, tenta arranjar um visto para ir ter com namorado à Alemanha Ocidental. Não só lho recusam como a desterram para um hospital numa localidade rural, onde acabará por se sentir atraída por um colega. Escrito e dirigido pelo alemão Christian Petzold, Barbara valeu-lhe o prémio de melhor realizador no Festival de Berlim.

SÉRIE

Brooklyn Nine-Nine

Fox Comedy, 19h50

A esquadra mais divertida e menos ortodoxa da ficção reabre portas, com o arranque da sétima temporada da galardoada sitcom de Dan J. Goor e Michael Schur. Andy Samberg, Andre Braugher, Stephanie Beatriz, Terry Crews, Melissa Fumero e Joe Lo Truglio dão vida às personagens centrais.

DOCUMENTÁRIOS

Madagáscar: Os Génios da Floresta

Odisseia, 16h12

Céline Cousteau, neta do oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau, é ela própria exploradora, activista ambiental e realizadora – esta última ocupação ainda rara para uma mulher no universo dos documentários de natureza. É ela que protagoniza os dois episódios de Madagáscar: Os Génios da Floresta, que abrem o especial preparado para celebrar figuras femininas inspiradoras. Segue-se Jane Goodall: A Nova Geração, em que Merlin van Lawick visita a Tanzânia para registar o impacto do trabalho da avó, a revolucionária primatologista britânica que ali estudou e criou laços com uma comunidade de chimpanzés (às 18h04). A senhora que se segue é uma ex-primeira-dama dos EUA: Michelle Obama: A Minha Vida Após a Casa Branca estreia-se às 19h03, fechando o especial.

Histórias das Mulheres do Meu País

RTP1, 22h45

Estreia da conversão a mini-série documental de três episódios do filme feito por Raquel Freire (realizadora de Rasganço, Veneno Cura, A Vida Queima), sob inspiração do livro de Maria Lamas As Mulheres do Meu País. É composta por retratos de mulheres de várias origens, classes e profissões, que oferecem testemunhos de vida “que nos emocionam, interpelam, que ora nos fazem rir ora nos fazem engolir em seco”, alerta a sinopse. Fica em exibição nas noites de segunda-feira.

MÚSICA

Uma Mulher não Chora - Renato Júnior ao Vivo no Maria Matos

RTP1, 23h43

No último Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres (25 de Novembro de 2020), Renato Júnior chamou ao Teatro Maria Matos, em Lisboa, 16 vozes femininas para se juntarem a ele na apresentação do disco Uma Mulher Não Chora, editado em 2019. Esse concerto é transmitido na íntegra hoje, para assinalar o Dia Internacional da Mulher. Ana Bacalhau, Cristiana Águas, Joana Amendoeira, Katia Guerreiro, Kiara Timas, Lúcia Moniz, Luanda Cozetti, Maria João, Mili Vizcaíno, Patrícia Antunes, Patrícia Silveira, Rita Redshoes, Sofia Escobar, Soraia Tavares, Shout! e Viviane compõem o elenco vocal.