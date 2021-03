Na herança deste pintor há um velho hotel e um tesouro fotográfico do século XIX

A neta de Veloso Salgado quis confiar a um museu o recheio de duas casas que tinham pertencido ao seu avô e o do Chiado foi o escolhido. Uma viagem ao século XIX que inclui centenas de fotografias que têm ainda muito para contar.

Não é todos os dias que o Estado recebe uma herança e muito menos uma que inclui um velho hotel em Colares e todo o recheio da casa lisboeta de um pintor, verdadeira cápsula do tempo que permitiu aos conservadores do Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC) regressar ao século XIX com o simples gesto de abrir uma porta.