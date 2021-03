Dez telefilmes realizados por mulheres para ver na RTP no final do ano

Dez mulheres, algumas delas sem experiência prévia como realizadoras, vão dirigir outros tantos telefilmes baseados em textos de autores de língua portuguesa, de obras censuradas pelo Estado Novo, como O Pio dos Mochos, um dos Contos Vermelhos de Soeiro Pereira Gomes, ou a peça A Traição do Padre Martinho, de Bernardo Santareno, a criações mais recentes, como Quando o Diabo Reza, de Mário de Carvalho, ou Os Vivos, o Morto e o Peixe Frito, do escritor angolano Ondjaki.

O projecto chama-se Contado por Mulheres, partiu de uma parceria da produtora Ukbar Filmes e da RTP1 com a polaca Krakow Film Klaster, e os filmes serão rodados entre Abril e Agosto em diferentes locais da região centro, prevendo-se que venham a ser exibidos na RTP1, em horário nobre, no último trimestre deste ano.

“Desafiámos dez realizadoras de várias gerações, que possuem um forte sentido narrativo, com uma grande experiência ora na representação ora na publicidade, e que têm merecido grande reconhecimento a nível nacional e internacional”, adianta um comunicado conjunto da Ukbar e da RTP1. Contado por Mulheres “é uma aposta em boas histórias dos melhores autores portugueses, procurando fazer chorar, rir, sentir dramas de épocas ou ir até aos sensíveis desafios morais da actualidade, mas acima de tudo entreter com personagens inspiradoras”, dizem ainda os promotores do projecto.

Algumas das convidadas são actrizes com extenso currículo no cinema, no teatro e em séries televisivas, como Anabela Moreira, protagonista de vários filmes de João Canijo, que realizará Há-de Haver Uma Lei, inspirado numa obra de Maria Archer; Ana Cunha, com experiência também na produção e em casting, a quem caberá levar ao pequeno ecrã A Traição do Padre Martinho, de Bernardo Santareno; Cristina Carvalhal, que dirigirá Os Armários Vazios, inspirado no romance homónimo da (sobretudo) contista Maria Judite de Carvalho; a actriz e encenadora Maria João Luís, com A Hora dos Lobos, um filme inspirado em Alcateia, o romance rejeitado de Carlos de Oliveira; ou ainda Daniela Ruah, que muitos conhecem sobretudo das séries televisivas americanas NCIS: Investigação Criminal e Investigação Criminal Los Angeles, que vai rodar uma adaptação de Os Vivos, o Morto e o Peixe Frito, de Ondjaki, um texto criado originalmente para uma emissão radiofónica da RDP África.

Vinda da dança para a realização, que tem praticado sobretudo no domínio da publicidade, Diana Antunes dirigirá o já referido O Pio dos Mochos, de Soeiro Pereira Gomes. Também realizadora de publicidade – e ainda cenógrafa e artista visual –, Rita Barbosa irá partir, como Maria João Luís, de um romance de Carlos De Oliveira – Pequenos Burgueses – para realizar Jogos de Enganos. Autora das curtas A Dupla Despedida (2013) e Puto (2014), esta última com Bernardo Carvalho, e também ela realizadora de publicidade, Fabiana Tavares vai agora dirigir Quando o Diabo Reza, de Mário de Carvalho.

Os dois restantes telefilmes – inspirados em Serpentina, de Mário Zambujal, e no conto Vizinhas, de Teolinda Gersão – serão respectivamente dirigidos por Laura Seixas, uma cineasta radicada em Londres, e que trabalha actualmente com a BBC numa série para a Internet, e Sofia Teixeira Gomes, que viveu no Brasil e em Espanha, e que a par do seu trabalho como produtora, anotadora ou assistente de direcção, realizou a curta-metragem La señorita Zuenig (2004).

“Contado por Mulheres é um programa audiovisual inédito de empowerment que permitirá fazer chegar dez talentosas profissionais ao mercado nacional e internacional, corrigindo um profundo desequilíbrio no mercado português e seguindo a tendência europeia”, diz um texto co-assinado por Pandora da Cunha Telles & Pablo Iraola, da Ukbar, e José Fragoso, director de programas da RTP1, que destacam como “um dos pontos fortes” deste projecto “o posterior acompanhamento das realizadoras na sua internacionalização com um personalizado mentoring internacional com ganhadoras de Óscares, Goyas e provenientes de séries da Netflix, Amazon e Disney+”.

Numa parceria com algumas afinidades com a que agora envolve a Ukbar e a polaca Krakow Film Klaster, a RTP1 já promovera em 2020, com a produtora Marginal Filmes, a realização de 13 telefilmes baseados em contos portugueses.