Perseverance fez primeiro teste de mobilidade com sucesso em Marte

O robô Perseverance da NASA já deu uma voltinha de 6,5 metros em solo marciano. Este “passeio” serviu como teste de mobilidade e “apenas marca um de muitos feitos à medida pela equipa que calibra todo o sistema, subsistema e instrumentos do Perseverance”, referiu a NASA em comunicado. A agência norte-americana adiantou que são esperados deslocamentos regulares de 200 metros ou até mais.

Numa viagem de 33 minutos, o robô andou quatro metros para a frente e 2,5 metros para a esquerda e para trás. Acabou por deixar a marca dos pneus no solo, que foi fotografada pelas suas câmaras. O robô chegou a 18 de Fevereiro a Marte.

“Quando nos referimos a veículos com rodas noutro planeta, há poucos acontecimentos inéditos que se possam comparar à primeira viagem”, notou Anais Zarifian, engenheira envolvida no teste de mobilidade do robô do Laboratório de Propulsão a Jacto da NASA, na Califórnia (nos EUA). “Esta foi a nossa primeira oportunidade de levar o Perseverance a dar uma volta. O robô de seis rodas respondeu de forma soberba. Estamos confiantes que o nosso sistema de accionamento está pronto a funcionar, sendo capaz de nos levar onde quer que a ciência nos leve nos próximos dois anos.”

O objectivo principal da missão do Perseverance em Marte é a astrobiologia, mais propriamente a procura de antigos sinais de vida microbiana. Este robô também caracterizará a geologia e o clima passado do planeta, bem como testará tecnologia para futuras explorações humanas no planeta. Espera-se que esta também seja a primeira missão a recolher e armazenar rochas e rególito (poeira e fragmentos de rocha) marcianos, de acordo com a NASA. Seguir-se-ão missões da NASA (em cooperação com a Agência Espacial Europeia) para se enviarem sondas a Marte com o objectivo de recolher as amostras e trazê-las para a Terra para uma análise mais aprofundada. A missão do Perseverance faz parte da abordagem da NASA “Da Lua para Marte”, que inclui as missões Artemis à Lua que ajudarão a preparar a exploração humana do planeta vermelho.