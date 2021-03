Ventura questiona Costa sobre “despesas supérfluas” de vinhos e fatos para presidência do Conselho

Governo terá que responder às perguntas de vários partidos sobre as despesas de funcionamento da presidência portuguesa do Conselho da União.

André Ventura prometeu neste domingo questionar o gabinete de António Costa sobre as “despesas supérfluas” feitas pelo Governo no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia reveladas por uma investigação do site Politico e que incluem gastos com vinhos, roupas e cerimónias que em princípio não vão decorrer por causa das restrições impostas pela pandemia. O Chega segue assim o caminho do PAN, que há dois dias enviou perguntas sobre o mesmo assunto ao ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.

O artigo do Politico “A presidência ‘fantasma’ de Portugal do Conselho da UE acumula despesas presenciais” divulga contratos como o de 40 mil euros para fornecimento de fatos para motoristas, outros com empresas criadas há menos de um mês, mais de 35 mil euros em vinho e um centro de imprensa que custou 260 mil euros mas tem estado vazio. As despesas já ultrapassarão os oito milhões de euros, algumas são até inéditas no registo das presidências europeias, e levantam dúvidas sobre os contratos feitos pela estrutura da Presidência Portuguesa da União Europeia.

“Não se compreende como tais despesas são justificáveis num momento como este que todo o país e o mundo atravessam. Há famílias a passarem fome, há portugueses a perderem os seus empregos, há pequenos comerciantes a perderem os negócios em que investiram toda a sua vida e as suas poupanças e o Governo está preocupado em comprar camisas e fatos que, face ao contexto de pandemia em que vivemos e no qual continuaremos a viver ainda por largos meses, não são justificáveis, pois as reuniões realizam-se na sua maioria virtualmente”, argumenta o deputado do Chega em comunicado, acrescentando que o caso do centro de imprensa é também um “desperdício” já que a imprensa tem optado por acompanhar os trabalhos online.

Tal como o PAN, Ventura também critica os patrocínios para o semestre da presidência europeia “que vão contra aquelas que são as boas práticas recomendadas pela União Europeia”, como é o caso da Delta, The Navigator Company e a Sumol+Compal.

Para André Ventura, o Executivo socialista “está apenas a levar a cabo as práticas que tão bem lhe são conhecidas e que já levaram o país à bancarrota num passado muito próximo e, mais uma vez, consegue fazê-lo sem que as autoridades competentes escrutinem o seu trabalho, o que dá uma terrível imagem das instituições portuguesas, manchando o bom nome e reputação" dos portugueses.

O deputado do Chega aproveita para colar António Costa e Augusto Santos Silva a José Sócrates lembrando que integraram o seu Governo e também para criticar a comunicação social portuguesa - que diz estar “alguma condicionada, e outra pactuante com o exercício de poder deste Executivo” - por ter sido um órgão internacional a fazer a investigação.

Em resposta ao Politico, a porta-voz da presidência, Alexandra Carreira, diz que apesar da pandemia, o país não podia “simplesmente ignorar a possibilidade de realizar reuniões físicas em algum momento no futuro próximo” e que por isso foram tomadas providências. Mas deixou por explicar as compras de fatos para os motoristas, que como funcionários do Estado já teriam a roupa necessária para essa função.

Ao Politico, Susana Coroado, presidente da Transparência e Integridade, afirma que a Presidência não se tem centrado tanto nas reuniões de trabalho, mas sim “em vender Portugal para o mundo exterior”. “O Governo está a comportar-se como a orquestra do Titanic, determinado a realizar eventos cinco estrelas, mesmo quando é claro que eles não deveriam acontecer”, acrescenta Coroado. “Isso é muito típico em Portugal, onde nosso sistema de contratação pública é muito problemático”, diz. “Não há justificativa de despesas, nem nenhum mecanismo em vigor para evitar conflitos de interesse e os contratos muitas vezes são concedidos a empresas amigas favorecidas pelo Governo.”