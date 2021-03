Juventude Popular elege Francisco Camacho como novo líder que promete mobilização para as autárquicas

Francisco Camacho prometeu apresentar candidatos para as eleições do Outuno, para as quais o CDS já tem acordo com o PSD, e garantiu que a JP vai apresentar propostas para as novas gerações.

O Congresso Nacional da Juventude Popular (JP), realizado online, elegeu neste domingo o candidato único Francisco Camacho como novo presidente, que assumiu a estrutura como “o catalisador” que o CDS-PP precisa e prometeu mobilização nas eleições autárquicas deste ano.

O encerramento do XXIV Congresso Nacional da JP contou com o discurso presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, que esteve à frente desta juventude partidária entre 2015 e 2020, cargo que abandonou quando assumiu a liderança do partido, tendo sido substituído interinamente por Francisco Mota, que cessa agora funções.

“Aqui na JP não se troca uma ideia por um favor, um valor por um lugar, uma traição por uma oportunidade. Na JP, se a alma não adere à missão, perde-se o sentido da filiação”, avisou Francisco Rodrigues dos Santos, que considerou Francisco Camacho “um fiel depositário destes valores”.

No discurso de vitória, o novo presidente desta juventude partidária defendeu que o congresso - realizado online devido à pandemia - "provou que há uma JP que não se resigna nem atira a toalha ao chão, que estará aqui, também com o partido, pelo nosso amanhã e pela reconstrução do país”. “Em 2021 vão contar com uma JP muito mobilizada em torno do desafio autárquico, uma JP que estará nas ruas, que quer construir pensamento para cada uma das realidades onde está inserida, quer dar respostas às comunidades e uma JP com candidatos e bons candidatos”, prometeu.

Francisco Camacho disse acreditar que “a JP pode ser o catalisador também que o partido precisa, com envolvimento, com agenda e com união”. “É com isso que podem contar: com uma JP a contribuir decisivamente para responder ao futuro do país, mais com medidas do que com enunciados líricos, com ideologia e com consequências práticas”, comprometeu-se, deixando ainda a garantia de uma estrutura partidária leal.

A ideia de que “as juventudes partidárias não servem para abanar bandeiras”, mas sim “para agitar ideias, apresentar propostas para as novas gerações e auxiliar o partido em todas as tarefas de contacto com o eleitorado” tinha sido anteriormente defendida pelo presidente do CDS-PP, para quem estas “são figura principal no combate político da direita moderna e democrática que o CDS representa”.

De acordo com as informações enviadas à comunicação social, o candidato único Francisco Camacho foi eleito presidente da Comissão Política Nacional no segundo dos dois dias do congresso, com 203 votos a favor e 12 votos em branco, ou seja, 95% dos votos. O novo presidente da JP tem 27 anos, é advogado e consultor jurídico, sendo ainda autarca na Assembleia de Freguesia de Alvalade, Lisboa.

Em 22 de Fevereiro foi anunciado que este congresso se iria realizar digitalmente neste fim-de-semana, reunião que tinha estado inicialmente agendado para 28 e 29 de Novembro de 2020, em Braga, mas que foi suspenso uns dias antes devido ao agravamento da pandemia e às medidas para a conter, decorrentes do estado de emergência.