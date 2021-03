A rádio Neo Distorção quer trazer visibilidade ao underground português

A rádio Neo Distorção promete “divulgar as bandas portuguesas” e “conectar os espaços e o público” do indie, rock, metal e punk português. Tudo para colmatar a falta de visibilidade que, na opinião de Pedro Cardoso, o criador da rádio, leva muitos projectos underground a desistir da música logo no início das suas carreiras.

Agora, prestes a ser lançada, a Neo Distorção está a promover uma campanha de crowdfunding, tendo já sido angariados cerca de 450 euros dos 1740 pretendidos. Um incentivo para montar um estúdio e obter as devidas licenças.

A missão desta rádio online, 100% portuguesa, é “conectar”, explica Pedro Cardoso. O jovem de 25 anos, trabalhador num call center, considera que existe um “buraco no mercado em relação à música underground”, a ideia é “conectar todos” e desenvolver um meio visível, unindo o amor pela música e cultura.

“No início, começámos por fazer uma pesquisa intensiva para descobrir essas bandas, o que é que se faz cá em Portugal. Começámos pelas que já conhecíamos, mas agora já temos artistas que vêm até nós”, completa, por seu turno, Marta Amaral, a directora de arte da rádio. Esse é, aliás, o grande objectivo: conseguirem “criar uma comunidade o maior possível” e divulgar novos artistas dentro destes géneros musicais. Outra meta é servir de intermediária, “uma espécie de agência”, que, futuramente, poderá ajudar bandas a gravar álbuns, conseguir material e um meio de transporte para o levar nos concertos.

No fundo, a Neo Distorção quer retomar a missão iniciada pela Rádio 7Omega, criada em 2016 por Pedro, na altura a terminar o curso de Multimédia. Como estava sozinho, tornou-se “difícil de manter" a rádio, que esteve em actividade durante meio ano. Agora, o ideólogo regressa “com uma força maior” e uma equipa de quatro elementos: a Pedro e Marta juntam-se Carlos Martins, gestor de redes sociais, e Josué Monteiro, director de tecnologia.

A campanha de crowdfunding decorre até 21 de Abril e apela a todos os “punks apaixonados”​. Certo é que nesse mês, em fase de pré-lançamento, se irá começar a conhecer “o melhor da música underground tuga”.

Texto editado por Amanda Ribeiro