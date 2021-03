Para ti é alface? Para Helga é um cão. Ela cria personagens com tudo e mais alguma coisa

Quando vai ao restaurante, Helga Stentzel pode passar "séculos a examinar uma fatia de pão". Leva o bloco de notas para todo o lado e vai apontando as ideias que lhe vêm à cabeça: "É um banco de inspiração", conta à My Modern Met. Mais tarde, essa fatia de pão pode levá-la a criar qualquer coisa. Até... uma tostadeira.

A artista russa a viver em Londres encontra na comida, nos objectos, na roupa, em livros — e, basicamente, em toda a parte — potenciais personagens às quais pode dar vida, que vai partilhando na sua conta de Instagram. Por exemplo, folhas de alface podem transformar-se num cão; peças de roupa num cavalo; meia dúzia de abacates num coro. Cada imagem resulta de um cenário que ela constrói e prepara — e que, posteriormente, fotografa. Às vezes, pode ser preciso acrescentar alguns detalhes, como olhos ou boca. O resultado: uma série a que chamou Household Surrealism, com muita cor e criatividade à mistura. A sua inspiração, brinca, resulta de "actividades do dia-a-dia" e de "observar coisas por mais tempo do que o socialmente aceitável".