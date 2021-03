Desconfinamento

O primeiro-ministro continua, quase diariamente, a limpar a água do capote, responsabilizando a variante do Reino Unido pela terceira vaga de covid-19 quando todos percebemos que tal ocorrência foi provocada pelo desconfinamento no Natal (verdade seja dita que todos os políticos concordaram, contrariando a maioria dos especialistas). Para animar mais a festa, concedeu tolerância de ponto na véspera de Natal aos funcionários públicos, tendo feito um apelo aos privados que agissem de igual modo. Foi o descalabro, como sabemos, pois permitiu uma circulação e um abrir de portas, por todo o país, espalhando o vírus por todo o lado.

Neste momento (números do dia de ontem) estão internadas 1583 pessoas, estando 383 em UCI, com tendência para baixar. São cerca de metade dos internamentos relativamente ao Natal. Temos também cerca de 15% da população nacional mais protegida (700.000 vacinados com a primeira dose da vacina e 800.000 pessoas que já foram infectadas).

Não estarão criadas as condições para um desconfinamento, mesmo com algumas restrições, por exemplo limitando a circulação entre concelhos com riscos diferentes, para que voltemos a viver, com alguma liberdade, ou o primeiro-ministro tem uma memória tão curta que já não se lembra de que a curva da segunda vaga estava no pico (com ligeira tendência de descida), quando se lembrou de escancarar portas?

Jorge Loureiro, Anadia

O regresso de Passos Coelho

No dia 18 de Fevereiro de 2021, na capa do PÚBLICO, sob a fotografia de Passos Coelho e Rui Rio podia ler-se “Paulo Rangel, Pinto Luz e Luís Montenegro à espera de Passos Coelho”.

De facto, como seus correligionários, ultra-liberais como ele, nada de mais normal a espera pelo seu regresso. Quem não deverá estar preocupado, embora não deva achar piada, é o actual presidente do partido, no entanto, como são tricas partidárias acabarão por se entender entre eles. Quem deverá estar preocupado, isso sim, são os milhões de trabalhadores, os pensionistas, os pequenos e médios empresários e os funcionários públicos. É que Passos Coelho deu cabo da vida destes cidadãos e seus familiares. É só lembrar o que a banca fez com as prestações do crédito à habitação.

A coberto da pacóvia história da bancarrota, carregou este povo de impostos, aumentou o desemprego, destruiu famílias, incentivou a emigração jovem, empobreceu a maior parte da população, enfim, fez tanto mal, ultrapassando a própria troika, que devia pedir perdão pelo mal causado. Mas como isso não vai acontecer, este povo, quando houver eleições, não pode perder a memória. Deve lembrar-se que o governo de Passos, além do aumento brutal de impostos, do desemprego criado, do empobrecimento do país, tentou, entre outras coisas, impor aos trabalhadores por conta de outrem mais 7% para a Segurança Social e aos patrões menos esse valor.

Fernando Ribeiro, Porto

Comer para viver e não o contrário

Há muitos milhões de pessoas que quase nada têm para comer, enquanto uns tantos ensandecidos felizardos vivem para comer manjares que jamais tais infelizes alguma vez comerão, pois até degustar é vocábulo desconhecido para eles.

Nós, apesar da trágica onda pandémica que nos está a matar e marcar para um destino incerto, vamos verificando grande afluência de pessoas nos pequenos e grandes mercados, que estão dotados de uma parafernália de bens comestíveis, alguns dos quais desnecessários para uma boa saúde alimentar. Já não falamos das boas e ancestrais mercearias de bairro que, encerradas, podem, muitas delas, ver os seus dias contados.

Assim, a doente obesidade grassa cada vez mais a partir da adolescência. As pessoas empanturram-se com tudo e mais alguma coisa. Se antes, no tempo das vacas magras e da outra senhora, se dizia que gordura era formosura, nos dias de hoje, a gordura é doença grave e uma galopante desgraça colectiva.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Certificado de vacinação

É bem possível que, a partir de agora, para viajarmos livremente no espaço europeu passe a ser exigido um certificado de vacinação. A situação é verdadeiramente preocupante. Fiquei surpreendido, por isso, pelo facto de o leitor Carlos Duarte, de Lisboa, numa carta dirigida a esta secção ( 2 de Fevereiro), afirmar que tem as vacinas em dia, mas que se recusa a andar com o boletim de vacinas no bolso, caso seja exigido ( ou venha a ser, depende da evolução e persistência da pandemia) pelas autoridades. Carlos Duarte vai mais longe e acha que é escravo de um sistema totalitário. Nada disso, estamos perante um problema grave de saúde pública! Um problema de todos nós. Neste caso não existem “escravos” nem “Estados totalitários”. Existe bom senso e precaução.

António Cândido Miguéis ,Vila Real