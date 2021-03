Papa rezou em Mossul pelo regresso dos cristãos

Francisco afirmou que “a trágica redução” de fiéis no Iraque e no Médio Oriente “é um dano incalculável”, também porque enfraquece a diversidade.

Na primeira viagem de um líder da Igreja Católica ao Iraque, o Papa Francisco começou a sua visita de hoje a Mossul, a antiga Niníve citada na Bíblia, por uma oração na praça das quatro igrejas, Hosh al-Bieaa. Junto às igrejas sírio-católica, arménio-ortodoxa, sírio-ortodoxa e caldeia, destruídas por ataques terroristas entre 2014 e 2017, o sumo pontífice ouviu de um padre local e de um sunita o relato das atrocidades, das perdas, das pessoas que foram obrigadas a fugir.

“A trágica redução dos discípulos de Cristo, aqui e em todo o Médio Oriente, é um dano incalculável não só para as pessoas e comunidades envolvidas, mas também para a própria sociedade que eles deixaram para trás”, disse Francisco. “Um tecido cultural e religioso assim rico de diversidade é enfraquecido pela perda”, acrescentou.

“Como é cruel que este país, berço de civilizações, tenha sido atingido por uma tormenta tão desumana, com antigos lugares de culto destruídos e milhares e milhares de pessoas – muçulmanas, cristãs, yazidis e outras – deslocadas à força ou mortas”, afirmou o líder da Igreja Católica.

Mossul esteve controlada pelo Daesh durante vários anos, o que levou a um êxodo de meio de milhão de pessoas de uma cidade que em 2004 tinha 1,8 milhões de habitantes. Entre os que abandonaram a cidade, estavam 120 mil cristãos – a última vaga de uma fuga generalizada que reduziu a comunidade cristã do Iraque de 1,5 milhões de fiéis, antes da invasão das forças estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos em 2003, para os actuais 250 mil a 300 mil.

Mas, mesmo entre ruínas e com os relatos das tragédias ainda no ouvido, Francisco elevou o tom para falar de esperança, depois de agradecer o convite: “Hoje, apesar de tudo, reafirmamos a nossa convicção de que a fraternidade é mais forte que o fratricídio, que a esperança é mais forte que a morte, que a paz é mais forte que a guerra”.

O Papa que chegou ao aeroporto de Erbil de manhã cedo, viajou depois de helicóptero para Mossul onde tinha à chegada à sua espera o arcebispo de Mossul, monsenhor Najib Moussa Michaeel, cuja posse em Fevereiro de 2019 marcou o regresso simbólico da Igreja Católica à cidade desde a expulsão dos cristãos em 2014. Também o governador de Mossul, Najim al-Jibouri e duas crianças com flores estavam à espera de Francisco.

Bem perto e ostensivo o forte dispositivo de segurança que acompanha a visita do Papa. Pickups com metralhadoras, seguranças com armas por entre as pessoas. Não passou muito tempo desde que os jihadistas tinham aqui o seu denominado califado.

E ainda em 2019 havia notícias de um reagrupamento de forças, entre quatro mil e cinco mil homens, numa zona que não era controlada nem pelas forças curdas nem pelas do Estado iraquiano.

Mesmo que Abu Bakr al-Baghdadi, o líder do Daesh e o homem que proclamou o califado na Síria e no Iraque, ter sido morto numa operação das forças especiais norte-americanas em Outubro de 2019, todos os cuidados são poucos em matéria de segurança. Um atentado contra o líder da Igreja Católica seria um alvo simbólico poderoso para o ressurgir dos jihadistas.