Julgamento da morte de George Floyd traz de volta a memória traumática de Los Angeles

Separados por quase três décadas, num país que continua longe de sarar as feridas do racismo, os casos do espancamento de Rodney King e o homicídio de George Floyd, ambos às mãos da polícia e registados em vídeo por testemunhas, voltam a convocar os Estados Unidos da América, esta segunda-feira, para um debate antigo sobre as relações raciais e a violência policial.