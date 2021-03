Trump deu aos jornais “quatro anos de folga, em que não estávamos preocupados com o acesso pago”

Aos 83 anos, Seymour Hersh sabe que o mundo mudou, mas gosta de lutar contra isso todos os dias. Aos 83 anos, um dos jornalistas de investigação mais importantes de sua geração, diz que hoje falta tempo e dinheiro para os repórteres conseguirem boas histórias. “Temos de nos encontrar com as pessoas, não dá para fazer por telefone”, sentencia Hersh ao exaltar o que chama de “era de ouro do jornalismo”, quando podia passar meses dedicado a uma mesma reportagem. Em entrevista via Zoom, que o incomoda um pouco menos, o jornalista norte-americano admite que ainda não vê solução para o fortalecimento de uma imprensa séria e de qualidade, mas, apesar das transformações, acredita que o jornalismo profissional vai sobreviver. “Vai ficar tudo bem. Vai ser online e terá reportagem de investigação. Só será diferente, e o facto de eu não gostar, significa apenas que sou da Idade das Trevas. Nada mais do que disso.”