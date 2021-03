O tempo perguntou ao tempo

Quero que os meses se estiquem, quero aproveitar cada minuto, quero sentir que gravei com precisão cada segundo e que os guardei como uma pintura definida em vez do borrão que parece ter dominado as minhas memórias. Mas sinto-me sempre a falhar.

O tempo é um lugar estranho. E esta é uma daquelas coisas que só começamos a perceber quando nos confrontamos com os primeiros sinais da sua passagem. Um dia, ao espelho, descobrimos um cabelo branco. É verdade que podemos até ignorá-lo ou brincar com a sua chegada. Mas depois vem o dia em que nos levantamos da cama e sentimos dores em todo o lado, como se as noites já não fossem suficientemente revigorantes. Numa tentativa de nos enganarmos, trocamos primeiro de almofada e depois de colchão. Só que as dores continuam e, de repente, o alarme dispara e a realidade começa a ser impossível de ignorar: a nossa juventude está a ficar para trás.