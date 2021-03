Há três meses que a venda de carros electrificados supera o diesel

Marcas estimam que mudança fiscal trava até 30% das vendas, mas preparam lançamentos, incluindo a hidrogénio, e pedem postos de carregamento. Governo vai mudar apoios do Fundo Ambiental.

Se quase quatro em cada dez Mercedes vendidos em Portugal nos últimos três meses já são electrificados, isso é “um sinal muito claro” de que as preferências estão a mudar. A conclusão é de Holger Marquardt, que chegou a Portugal há quatro meses e que constata que, no país onde a Mercedes tem a maior quota de mercado, está em curso uma viragem. O gestor alemão, que antes passou pelo Brasil, prepara lançamentos (EQA em Abril, EQS no Verão e outros eléctricos e híbridos) para competir nos únicos segmentos que cresceram em 2020.