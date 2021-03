Cofina prestes a deixar cair OPA sobre a dona da TVI

A Cofina informou no sábado a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que não renuncia ao valor de 0,415 euros para a oferta pública de aquisição (OPA) sobre a Media Capital.

“Era condição de lançamento que o auditor independente designado pela CMVM para o cálculo da contrapartida da oferta, não fixasse um valor unitário de contrapartida que excedesse o montante de 0,415 euros (…) por acção, pelo que informa não ter intenção de renunciar a esta condição, relativa à contrapartida”, adiantou a empresa em comunicado enviado à CMVM.

O auditor independente fixou a contrapartida mínima nas OPA preliminarmente anunciadas pela Cofina e pela Pluris Investments sobre a Media Capital em 72,5 cêntimos por acção, anunciou na semana passada a CMVM.

“(E)m nossa opinião, o valor do capital próprio da Media Capital ascende a 61.313.995 euros, o que representa cerca de 0,725 euros por acção”, referiu o relatório do auditor independente para fixação da contrapartida mínima, citado pela CMVM.

A entidade supervisora salientou que, relativamente à OPA da Cofina modificada em 12 de Agosto do ano passado, “a contrapartida mínima assim determinada é superior ao valor oferecido” pela dona do Correio da Manhã no anúncio preliminar, “de 0,415 euros por acção, pelo que o valor da contrapartida a pagar no âmbito da referida oferta deverá ser não inferior a 0,725 euros por acção”.

A oferta da Cofina incide, em primeiro lugar, na compra de acções apresentadas no anúncio preliminar originário, ou seja, 4.485.573 acções, representativas de 5,31% do capital social.

“Por efeito da modificação da oferta verificada em 12 de Agosto de 2020, passou a dirigir-se também a 80.027.607 acções, representativas de 94,69% do capital visada, desde que, nomeadamente, o auditor independente não fixasse um valor unitário de contrapartida que exceda o montante de 0,415 euros por acção”, recordou a CMVM.

Como aquela condição não se verificou, “a Cofina informará no prazo de três dias se pretende ou não renunciar à mesma”, informou.

No seguimento da OPA lançada pela Cofina sobre a totalidade da Media Capital, em 12 de Agosto, tinha sido solicitado à Ordem dos Revisores de Contas a nomeação de um auditor independente para fixação da contrapartida mínima.

Já sobre a OPA lançada pela Pluris Investments, do empresário Mário Ferreira, que é obrigatória e sujeita ao regime das ofertas concorrentes, “o respectivo valor da contrapartida deverá ser de 0,7395 euros por acção, superior em 2% ao valor da contrapartida da OPA da Cofina”, salientou a CMVM.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários adiantou que “os procedimentos relativos ao registo das referidas ofertas públicas de aquisição se encontram em curso”.

Em 25 de Novembro, a Pluris lançou uma OPA geral e obrigatória sobre 69,78% da Media Capital, com uma contrapartida nunca inferior a 67 cêntimos por acção, de acordo com o anúncio preliminar.

A Pluris Investments comprou 30,22% da Media Capital em Maio último, por 10,5 milhões de euros.

Mário Ferreira é desde Novembro do ano passado presidente do conselho de administração da dona da TVI.