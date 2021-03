Pedro Pichardo não deixou fugir o título europeu

Com grande facilidade, o atleta português bateu toda a concorrência na final do triplo salto do Campeonato da Europa em pista coberta, que está a decorrer na Polónia.

Sem surpresa e com uma larga vantagem sobre toda a concorrência, Pedro Pichardo não deixou fugir na manhã deste domingo o título europeu em pista coberta no triplo salto. Depois de ter sido o único atleta na qualificação a alcançar uma marca superior a 17 metros (17,03 metros), o triplista português atingiu na final os 17,30 metros, deixando o azeri Alexis Copello, medalha de prata, a uns longínquos e pouco habituais 26 centímetros de distância.

Foi uma prova consistente e tranquila para o recordista nacional do triplo salto. Em Torun, no centro da Polónia, seria necessário um dia mau para Pichardo não garantir o primeiro lugar – a principal ameaça era o alemão Max Hess, que fez quatro nulos -, mas o atleta nacional retirou praticamente qualquer esperança à concorrência ao conseguir 17,30 metros logo no primeiro salto.

A partir daí, sem pressão dos principais rivais (Copello e Hess) que iam acumulando saltos nulos, Pichardo procurou superar o melhor registo que tem neste ano (17,36 metros), mas nos três saltos seguintes conseguiu 17,06 metros e 17,09 metros (marcas que também davam para garantir o título europeu), registando ainda um nulo.

Com a vitória praticamente garantida, Pichardo prescindiu do quinto salto, apostando tudo na sexta e última tentativa, onde saltou novamente acima dos rivais (17,12 metros), mas sem melhorar a marca inicial.

No pódio, mas bem longe do primeiro lugar, ficaram o azeri Alexis Copello (17,04 metros) e o alemão Max Hess (17,01 metros).

Da parte da tarde, as esperanças portuguesas de conseguir o terceiro ouro em Torun, depois de Pichardo vencer no triplo salto masculino e Auriol Dongmo no lançamento do peso, estão na prova de Patrícia Mamona.

A portuguesa, que venceu a qualificação no triplo salto feminino com um salto de 14,43 metros, a um centímetro do recorde nacional, começa a competir às 16h50 e tem a segunda melhor marca europeia do ano.

Patrícia Mamona terá como principal adversária Paraskevi Papachristou, vice-campeã em 2019 e líder europeia, com 14,60 metros. A grega saltou 14,39 metros na qualificação.

Na manhã deste domingo, disputou-se também a primeira eliminatória dos 60 metros femininos e Rosalina Santos apurou-se para as meias-finais. A atleta portuguesa terminou a quarta série no quarto lugar com o tempo de 7.38 segundos. Lorene Bazolo foi eliminada após terminar na 7.ª posição na primeira série, com 7.40s.