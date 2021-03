Portugal espera poder abrir as fronteiras e o turismo no início de Maio graças a certificados de vacinação ou de testes. Situação no Brasil, o segundo país com mais mortes por covid-19, é “grave”, alerta OMS. Em todo o mundo, mais de 116 milhões de pessoas ficaram infectadas pelo novo coronavírus, cerca de 2,5 milhões morreram e 65,6 milhões recuperaram da doença.