Ventura, reeleito presidente do Chega com 97,3% dos votos, faz “último alerta ao PSD”

André Ventura, que neste sábado foi novamente a votos para presidente do Chega depois de se ter demitido por ter ficado atrás de Ana Gomes nas presidenciais de Janeiro, foi reeleito com 97,3% dos votos. De acordo com uma nota do partido, que não especifica números de votantes, a eleição decorreu nos dezoito distritos do país e nas duas regiões autónomas.

Em declarações aos jornalistas na sede do partido, André Ventura aproveitou para deixar aquilo que disse ser um “último alerta ao PSD": “Se ainda tem esperança de ter um Governo de direita em Portugal, deve perceber que não vamos sair das nossas bandeiras.” O presidente do Chega diz que as eleições para a Câmara de Lisboa, no Outono, vão "mostrar a fragilidade que esta direita tem e pensa que não tem”, numa referência ao facto de PSD e CDS se terem juntado, e até a IL já veio dizer que concorre com candidato próprio.

Para Ventura o grande problema reside no facto de o PSD continuar a “dar a mão ao PS” mesmo com o país mergulhado numa crise económica, social e sanitária por causa da pandemia. “Enquanto não perceberem o buraco em que se meteram por darem a mão ao PS... Quer queiram, quer não queiram, é comigo que vão ter que negociar.”

“O resultado eleitoral é um sinónimo claro da confiança que todos os militantes depositam na capacidade de André Ventura em liderar o partido e em levá-lo a alcançar o grande objectivo que é o Governo de Portugal para conseguir levar a cabo as mudanças que o país precisa e os portugueses anseiam”, afirma a direcção nacional em comunicado.