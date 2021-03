Cem anos depois, ainda são a luta e a revolução que abrem o caminho

Os comunistas portugueses andam há cem anos com o sonho milenar de uma sociedade que ainda não existiu. Quem o diz são comunistas que se juntaram ao partido no início da juventude, que participam activamente na vida do partido hoje centenário e que só conhecem Portugal em democracia. O PÚBLICO falou com seis militantes do PCP que têm, e terão, responsabilidades no futuro no partido sobre as perspectivas que se abrem para o PCP no virar do centenário. E que olham para o lema das comemorações, “Liberdade, Democracia, Socialismo - O futuro tem partido”, com a certeza de que os cem anos de história que hoje se assinalam são a força motriz para continuar o caminho “rumo ao socialismo e, depois, ao comunismo”.