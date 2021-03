Campanha de Moedas contrata a agência que trabalha com Iniciativa Liberal

A comissão executiva da IL reúne-se este sábado para discutir estratégia autárquica e decidir se apoia Carlos Moedas em Lisboa ou se avança com uma candidatura própria. O partido estará mais inclinado para esta segunda hipótese.

A candidatura autárquica de Carlos Moedas está a trabalhar com a mesma agência de publicidade da Iniciativa Liberal, a Mosca. Na sessão de apresentação do candidato à Câmara de Lisboa, a imagem de fundo e o primeiro slogan da campanha já são uma parte do trabalho feito pela agência de Manuel Soares de Oliveira, apurou o PÚBLICO junto de fonte da candidatura.