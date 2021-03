Punhos erguidos e bandeiras vermelhas: comunistas celebram 100 anos de PCP

Uma marcha pela Baixa de Lisboa, onde cerca de cem jovens militantes comunistas recriaram os 100 anos de história do partido. Um comício no Rossio, onde o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, pediu mais "luta" e recusou o estatuto de bengala do PS. Bandeira e punhos erguidos também nos Aliados, no Porto. Foi assim que os comunistas portugueses assinalaram este sábado o centenário do seu partido - respeitando o distanciamento decretado como medida de prevenção da covid-19, mas fazendo na rua a festa possível do PCP.