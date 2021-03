Os portugueses devem ao Partido Comunista Português, que hoje faz 100 anos, o seu papel extraordinário no combate à ditadura. Se é verdade que os comunistas não foram os únicos combatentes, também está provado que a maioria dos opositores activos eram militantes do PCP, o único partido organizado durante os anos de chumbo. O PS só é fundado um ano antes do 25 de Abril e a actividade dos socialistas democráticos era muitíssimo menor. No livro “Portugal Amordaçado”, Mário Soares, no exílio em França, queixa-se das dificuldades de mobilizar em Lisboa os socialistas para o acção contra a ditadura. Não era fácil. Os comunistas pagaram o preço com a tortura e a prisão. A democracia deve-lhes homenagem pela militância activa e solitária no combate a uma ditadura ignominiosa.

As eleições para a Assembleia Constituinte, a 25 de Abril de 1975, mostraram qual era a força do PCP no país: 12,46% dos votos. Quando Álvaro Cunhal, no 25 de Novembro, manda o PCP “recuar”, tem a noção perfeita disso. No dia seguinte, Melo Antunes faz a famosa declaração sobre a importância do PCP no quadro da democracia.

Ao longo destes anos da democracia, o PCP tornou-se um partido cada vez mais nacionalista e institucional. Como a Helena Pereira escreveu na edição de ontem do PÚBLICO, depois de anos a lutar contra várias gerações de renovadores, “a luta pela sobrevivência do PCP – um case study no Ocidente democrático – acabou inevitavelmente por passar pela abertura ao diálogo à esquerda e hoje vivemos o momento em que mais influência o PCP tem na acção governativa”.

É verdade: hoje o PCP é o principal partido em que o Governo minoritário do PS se apoia para aprovar orçamentos, desde que o Bloco de Esquerda rompeu, e conseguiu impor no último Orçamento várias alterações. Mas, apesar dessa influência nunca antes vista – descontando os governos de 1975 – a erosão do eleitorado comunista tem sido uma constante nos últimos anos. O caso mais recente e emblemático foi a candidatura presidencial de João Ferreira, em que um bom candidato, que conseguiu apoios para lá do seu partido, se ficou por 4,32% e cerca de 180 mil votos, ainda menos votos expressos que o anterior candidato comunista, Edgar Silva. Se compararmos com o resultado de Jerónimo de Sousa que foi candidato presidencial em 2006 (8,6%, 474 mil votos) a comparação é arrasadora. A tendência viu-se nas europeias de 2019 (onde o mesmo João Ferreira passa dos 12,68% de 2014 para quase metade, 6,8%) e nas autárquicas de 2017, onde o PCP, outrora forte no terreno, perdeu câmaras emblemáticas e baixou a fasquia dos 10%.

Aos 100 anos, o PCP está a definhar. A tendência parece irreversível e as próximas eleições autárquicas vão ser decisivas.