Aprovação do plano de estímulos de Biden prossegue após impasse de 12 horas

Casa Branca mais perto de fazer aprovar ajudas à economia, mas com cedências a senador democrata que obrigaram a reduzir o reforço extraordinário do subsídio de desemprego.

Depois de um longo impasse, a aprovação no Senado dos Estados Unidos do novo pacote de estímulos à economia parece mais perto de acontecer, embora com concessões ao senador democrata que bloqueou o processo e contribuiu para a votação mais longa de sempre na história do Senado – quase 12 horas, segundo a Reuters.