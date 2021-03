Socalco Nature Hotel: a hospitalidade na ementa do chef

“O Socalco é o prato ao qual mais me dediquei em toda a minha carreira”, diz o chef madeirense Octávio Freitas, enquanto arranca do solo um punhado de funcho que logo leva ao nariz para tentar absorver todo o seu aroma. As hortícolas plantadas entre os muros de pedra centenárias (entre elas alfaces, couves, cenouras, batatas e muitas aromáticas) são o tempero final de um projecto que ele começou a cozinhar em 2016, quando comprou um antigo solar disposto em socalcos na Calheta, e que só ficou pronto no final de Outubro passado.