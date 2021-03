Descobrir a capital da Bielorrússia

A Bielorrússia pode ser uma surpresa agradável. Visitei a sua capital, Minsk, aquando da minha passagem por Kiev.

A Bielorrússia é a última ditadura na Europa e não vive tempos muito pacíficos, com a polémica reeleição de Aleksander Lukashenko. Minsk não é uma cidade muito grande, podendo a maioria das atracções ser visitadas a pé.

Fiquei num hostel simpático, perto da Praça da Vitória, uma das praças de maior importância na Bielorrússia. Seguindo junto do rio Svislach em direcção ao coração da cidade, destaque para a Catedral do Espírito Santo, a principal igreja ortodoxa no país e a principal catedral de Minsk; em frente dela, a igreja católica de São José, de estilo barroco, datando de 1752. Mais próximo do rio, o Museu de História de Minsk, um edifício do século XIX; ainda no centro histórico temos a Catedral da Virgem Santa Maria, uma catedral católica, sede da arquidiocese; bastante próxima fica a Câmara Municipal de Minsk, um edifício neoclássico, tendo sido destruído várias vezes e terminado em 1990, numa cópia do original de 1861; ainda nesta zona, uma igreja de estilo barroco, a Igreja dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo de Minsk.

Numa outra zona, vamos encontrar a Praça da Independência, e ao lado a Igreja Vermelha, uma igreja bonita e diferente da maioria dos edifícios desta cidade, rompendo assim com o estilo da ex-União Soviética. No centro da praça, a Casa do Governo, um edifício de 1934 - aqui está a assembleia nacional e outros órgãos importantes do Governo. À frente desta, a estátua de Lenine.

Seguindo em direcção à Praça da Vitória, passamos pelas portas de Minsk, duas enormes torres de estilo soviético. Mais à frente fica o Museu Nacional da História e a seguir o Museu Nacional de Arte da Bielorrússia (o maior museu da Bielorrússia). Na Praça Outubro temos o imponente Palácio da República, usado para acções oficiais do Estado. Do outro lado da avenida fica o Palácio do Exército. Junto do rio Svislach, já com a Praça da Vitória no horizonte, encontramos o circo estatal da Bielorrússia, inaugurado em 1959; logo de seguida o Parque Gorky, um grande espaço verde onde há um parque de diversões e o planetário de Minsk. Seguindo a Avenida da Independência, temos o Palácio das Artes e o Museu de Arte Contemporânea.

O edifício da Ópera e Ballet Nacional fica no parque Trajeckaja Hara, sendo esta zona da cidade a “Trinity Suburb”, o distrito mais antigo de Minsk. Fora do parque está o coração deste bairro, com casas bastante conservadas e um estilo diferente. Junto ao rio temos a Ilha das Lágrimas, uma pequena ilha com uma ponte que tem no centro uma estátua em homenagem aos soldados mortos na guerra com o Afeganistão.

Fora do centro da cidade encontra-se o Parque Vitória, enorme, muito bem cuidado, com um grande “portão” em pedra (Monumento do Triunfo). É um local ideal para passear, e onde está outro dos principais atractivos da cidade, o Museu Bielorrusso da Guerra Patriótica, para celebrar o fim da invasão nazi na cidade. Junto do museu, o monumento dos heróis (obelisco) celebrando os 40 anos da Guerra Patriótica. A Biblioteca Nacional fica a 15 minutos de metro desde a Praça Vitória, a paragem é "Uschod"; é um dos edifícios públicos mais modernos da cidade, terminado em 2006.

António Ribeiro