Dark Kitchens: No mundo das “cozinhas-fantasma” e dos “restaurantes sem sala”

O número de “cozinhas virtuais” espalhadas pelas cidades explodiu com a pandemia. É uma tendência que veio para ficar, garantem os cozinheiros que apostaram nesta solução e que, entre “hamburguerias digitais”, fish and chips, ou marmitas saudáveis, contam à Fugas as suas histórias. Estaremos a assistir à desmaterialização do restaurante?