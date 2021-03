Portugal não resistiu ao pack georgiano

A selecção nacional de râguebi estreou-se no Rugby Europe Championship 2021 com uma derrota frente à Geórgia, por 29-16.

Durante 79 minutos Portugal esteve na discussão da vitória contra a Geórgia, a 12.ª melhor selecção do ranking da World Rugby e a sexta europeia, apenas atrás de Inglaterra, Irlanda, País de Gales, Escócia e França, mas o habitual poderio do pack avançado georgiano fez a diferença. Na estreia no Rugby Europe Championship 2021, competição que servirá de apuramento para o Mundial 2023, a selecção portuguesa deixou boas indicações, mas acabou derrotada, por 16-29.

Pela frente estava uma Geórgia que tem dominado praticamente em absoluto a principal competição organizada pela Rugby Europe - na última década, os georgianos apenas não venceram a prova uma vez -, mas Portugal conseguiu durante praticamente todo o jogo colocar enorme problemas a uma selecção que tem reivindicado o lugar da Itália no Torneio das Seis Nações.

Porém, mesmo reforçado com jogadores na primeira-linha habituados a competir na elite do râguebi europeu - Geoffrey Noise e Mike Tadjer Barbosa, que têm muitos minutos no Top 14, o principal escalão francês -, Portugal foi incapaz de encontrar o antídoto para o que já se sabia ser a grande arma georgiana: os mauls dinâmicos.

Muito bem tacticamente e agressivos nas disputas de bola, os portugueses conseguiram na primeira parte ganhar quase sempre os duelos com os georgianos, mas depois de Samuel Marques (outro jogador do Top 14 que regressou à equipa e trouxe qualidade ao jogo português) converter duas penalidades, a Geórgia marcou dois ensaios no espaço de 10 minutos, sempre através de jogo “fechado” dos seus avançados.

Porém, em cima do intervalo, Marques foi rápido a jogar uma falta e abriu o espaço necessário na defesa adversária para Rodrigo Marta fazer o primeiro ensaio português e colocar os Lobos na frente do marcador ao intervalo: 13-10.

Os últimos 40 minutos começaram com mais penalidade de Samuel Marques e seis pontos de vantagem para o “XV” nacional (16-10), mas aos poucos Portugal começou a perder o equilíbrio táctico e a Geórgia aproveitou para dar a volta ao resultado, sempre da mesma forma: formação de um maul após um alinhamento que só parou depois da linha de ensaio.

Mesmo sem ter o ascendente que conseguiu no primeiro tempo, os seis pontos de desvantagem (16-22) mantiveram a equipa portuguesa na discussão da vitória até ao último minuto, mas na “bola de jogo” a Geórgia chegou ao quinto ensaio e retirou a Portugal a possibilidade de somar o ponto de bónus ofensivo (derrota por menos de oito pontos).

No outro jogo da primeira jornada do Championship 2021 disputado neste sábado, a Rússia conseguiu uma importante vitória em Sochi contra a Roménia (18-13) – os romenos jogam no próximo sábado no Jamor contra Portugal -, resultado que confirma que a luta por um lugar no Mundial 2023 será muito equilibrada.

Com a Geórgia a surgir como clara favorita a garantir o primeiro lugar – o somatório das competições em 2021 e 2022 servirá de fase de apuramento para o Mundial – a luta pel0 2.º (apuramento directo) e pelo 3.º lugar (repescagem) promete ser renhida entre portugueses, russos, romenos e espanhóis.