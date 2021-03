Portimonense vence Tondela com “bis” do avançado Beto

O Portimonense venceu neste sábado por 3-0 o Tondela, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o avançado Beto a “bisar” na partida.

Em Portimão, a equipa da casa adiantou-se no marcador aos 14 minutos, com um golo de Beto, e ampliou a vantagem aos 35’, por Aylton Boa Morte.

Na segunda parte, Beto “bisou” na partida aos 54’ e fixou o resultado final.

Com esta vitória, o Portimonense soma agora 23 pontos e subiu, provisoriamente, ao 10.º lugar do campeonato, enquanto o Tondela está uma posição acima, com 24 pontos.