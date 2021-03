Liliana Cá bate recorde nacional do lançamento do disco

A atleta Liliana Cá bateu neste sábado o recorde nacional do lançamento do disco, ao atingir a marca de 66,40 metros, durante as provas de observação de lançamentos, que decorrem em Leiria.

A atleta da Associação Desportiva Novas Luzes, de 34 anos, superou o anterior recorde que estava na posse de Teresa Machado (65,40 metros) desde 1998, que morreu em Fevereiro de 2020, vítima de doença prolongada.

“Sabia que estava bem e que seria possível bater o recorde nacional, mas não esperava chegar aos 66 metros”, disse a atleta, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Atletismo, referindo que estava “feliz e satisfeita” com o resultado.

Liliana Cá é uma das atletas que já tem garantida a presença nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que vão ser disputados entre 23 de Julho a 8 de Agosto de 2021, depois de terem sido adiados devido à pandemia de covid-19.