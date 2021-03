Carlos Nascimento na final dos 60 metros dos Europeus

Patrícia Mamona, no triplo salto também se apurou para a luta pelas medalhas.

O português Carlos Nascimento vai disputar neste sábado a final dos 60 metros dos Europeus de atletismo em pista coberta, após passar duas rondas e melhorar o seu recorde pessoal, para 6,62 segundos.

Em Torun, Polónia, Nascimento esteve em muito bom plano, com apuramento directo na primeira ronda, em 6,68s, para depois correr em 6,62s numa das semifinais, o que lhe deu a repescagem por tempos, para a final de mais logo, às 19h58.

Correndo na terceira e última semifinal, superou-se e chegou em quarto lugar, com o seu melhor registo de sempre. A série foi a mais rápida das três e isso permitiu que fosse repescado.

A passagem à final e o recorde pessoal, por um centésimo, fazem com que esta seja, desde já, a segunda melhor prestação de um velocista luso em Europeus “indoor”, logo atrás de Francis Obikwelu, que foi campeão em Paris, em 2011.

Também apurada para a final, mas do triplo salto está Patrícia Mamona depois de nas qualificações conseguir um salto de 14,43 metros, a um centímetro do seu recorde nacional.

Com este salto, subiu a segunda melhor europeia do ano, logo atrás da grega Paraskeví Papahrístou, que neste sábado também se apurou para a final com um registo apenas, mas a 14,39m.

A final do triplo salto disputa-se domingo às 16h20 (hora de Lisboa).

Os dois portugueses que competiram nas eliminatórias de 3000 metros, Isaac Nader e Samuel Barata, não passaram à final.

Destaque para Samuel Barata, sexto na sua série, com 7m53,39s, recorde pessoal por larga margem e que o leva a terceiro luso de sempre, logo atrás dos olímpicos Rui Silva e Luís Feiteira, já retirados.

Nader, que correu numa das outras séries, foi nono com 7m58,10s.

No conjunto das três séries, Barata termina a competição em 16.º e Nader em 22.º.