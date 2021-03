Bayern Munique vence Dortmund com reviravolta e “hat trick” de Lewandowski

O campeão Bayern Munique virou neste sábado uma desvantagem de dois golos no “jogo grande” da jornada deste fim-de-semana da Bundesliga com o Borussia Dortmund e venceu por 4-2, num “clássico” da Liga alemã de futebol em que os avançados Haaland e Lewandowski brilharam.

O primeiro a chamar a si os “holofotes" foi o norueguês Erling Haaland, que, ainda muito antes de sair lesionado, deixou a equipa do Borussia a vencer por 2-0 aos nove minutos.

Ainda estavam as duas equipas a ambientarem-se ao jogo em Munique, quando Haaland fez o 1-0, antes dos dois minutos, num remate de fora de área, que desviou em Boateng e entrou junto ao poste da baliza de Manuel Neuer.

Não demorou muito para Haaland “bisar”, com o internacional norueguês, que alcançou o português André Silva (19 golos) no segundo lugar dos marcadores na Bundesliga, a aparecer a um cruzamento da esquerda e a desviar para o 2-0, aos nove minutos.

Uma desvantagem que parecia uma “montanha” para o Bayern Munique subir, mas os octocampeões não se deixaram abater e ainda antes do intervalo estavam de volta ao jogo e à discussão do resultado.

Primeiro, Robert Lewandowski respondeu a um cruzamento de Leroy Sane da direita e fez o 2-1, aos 26 minutos, e, pouco antes do antes do intervalo, aos 44, o avançado internacional polaco fez o 2-2, de penálti, a castigar falta na área sobre Coman.

Com o jogo igualado e com Haaland a sair queixoso após falta de Boateng, aos 60 minutos, o Bayern Munique ainda fez por chegar ao triunfo, arrancado já muito perto do final do jogo: Goretzka fez o 3-2, aos 88, e Lewandowski o 4-2, aos 90.

O avançado polaco, que venceu na última época o prémio The Best, da FIFA, chegou ao “hat trick” e reforçou a liderança dos melhores marcadores, com impressionantes 31 golos em 24 jornadas, liderando a corrida à Bota de Ouro, que nunca ganhou.

O triunfo no “clássico” devolveu também a liderança na Liga alemã ao Bayern Munique, que volta a ter mais dois pontos do que o Leipzig, que hoje, mais cedo, venceu na visita ao Friburgo, por 3-0, também em jogo da 24.ª ronda.

Já o Dortmund cai para o sexto lugar, a um ponto do Bayer Leverkusen, quinto, que também hoje venceu, na deslocação a casa do Borussia Moenchengladbach (10.º), por 1-0.

