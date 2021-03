Lika tem uma nova canção e vai lançá-la da varanda

A cantora e compositora Lika lança este sábado Don’t forget to forgive me , cantando-a à varanda do seu apartamento ao meio-dia, hora em que chegará também às plataformas digitais.

Quando começou em Portugal o primeiro confinamento imposto pela pandemia da covid-19, em Março de 2020, a cantora e compositora Lika foi das primeiras a apresentar-se ao vivo, em directos a partir de casa. Agora, é da varanda desse mesmo apartamento (na zona de Alfornelos, concelho da Amadora) que lançará, cantando-a, uma nova canção, Don’t forget to forgive me. Autora da letra e da música, Lika toca também todos os instrumentos nela usados, incluindo sons de teclas de telemóvel. Integralmente gravada no seu estúdio caseiro, a mistura e masterização de Don’t forget to forgive me foi feita em Hamburgo pelo músico e engenheiro de som Edwin Braganza.

Com um álbum de estreia, Back To ZerØ, lançado em Dezembro de 2019 e relançado em 2020, Lika nasceu no Cazaquistão, onde aos 11 anos descobriu a sua paixão pela música (a primeira canção que tocou foi The Fool on the hill, dos Beatles). Estudou viola clássica durante quatro anos e criou aos 14 anos a sua primeira banda de rock só de originais, entrando depois para o Tchaikovsky Almaty Music College. Participou em festivais e concursos e trabalhou como professora numa escola de jazz, ainda no Cazaquistão, em Almaty. Em 2015, numa das suas viagens, descobriu Portugal, onde a desafiaram a estudar música no Hot Clube. Pensava ficar uns meses, mas ficou cinco anos, até hoje. E tem sido a partir de Portugal que difunde a sua música. Depois de lançar Back To ZerØ tem apresentado as canções desse disco em vários locais e nas plataformas digitais.

No início da pandemia, há precisamente um ano, começou a intervir ao vivo a partir de casa, no dia 16 de Março. Essa experiência multiplicou-se por várias, com o primeiro ao vivo no YouTube, transmitido em directo no dia 24 de Abril, ou aquilo a que chamou “Musical Stereo Experience”, também no YouTube, esta feita especialmente para ouvir com auscultadores. O primeiro single e videoclipe de Back To ZerØ foi Thousand, seguindo-se-lhe He said, primeiro vídeo de uma colaboração com o realizador Paulo Seabra, subordinada ao mote “Made in Tramagal”. Há também no Youtube um registo ao vivo de Dancing in the street, ali colocado em Fevereiro de 2020.